Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин
Николай Заварухин globallookpress.com

«Тяжелый выезд, на Дальнем Востоке все время тяжелые матчи.  В первом периоде пропустили гол с другой стороны сетки, здорово сработала судейская бригада.  Провели хорошие атаки, забили голы.  Немного не понравился третий период, где‑то отдали инициативу, разница во времени.  Наши удаления ломали игру», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомбилист» с 62 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.