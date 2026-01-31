«Автомбилист» с 62 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.

«Тяжелый выезд, на Дальнем Востоке все время тяжелые матчи. В первом периоде пропустили гол с другой стороны сетки, здорово сработала судейская бригада. Провели хорошие атаки, забили голы. Немного не понравился третий период, где‑то отдали инициативу, разница во времени. Наши удаления ломали игру», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ» .

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

1.82

Прогнозы•Сегодня 17:00 Ак Барс — Нефтехимик. Прогноз и ставка «Нефтехимик» организует давление на хозяев

Хоккей•Сегодня 15:04 «Металлург» — «Динамо Минск»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 15:03 «Салават Юлаев» — «Торпедо»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 21:46 «Динамо» — «Северсталь»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•29/01/2026 18:50 «Авангард» — «Трактор»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•Вчера 18:24 К Овечкину, Кейну или в Калифорнию: в какой клуб НХЛ перейдёт Панарин?

Хоккей•26/01/2026 09:49 Неделя КХЛ: «Торпедо» — в погоне за лидерами, «Нефтехимик» — вблизи топ-4 Восточной конференции

Хоккей•26/01/2026 08:00 Допрыгались: Кузнецов в «СЮ», Спронг в «Авто» и еще 10 топ-сделок в КХЛ сезона-2025/26

Хоккей•19/01/2026 20:34 В «Шанхае» тренер-абьюзер из НХЛ: кто еще из нарушителей закона нашёл пристанище в КХЛ

Хоккей•19/01/2026 10:10 Неделя КХЛ: победная серия «Автомобилиста», взрывная «Магнитка», юбилей Вадима Шипачева

Выбор читателей

Футбол•23/01/2026 08:00 Вячеслав Колосков: 48 команд — это уже не чемпионат мира, а фестиваль футбола

Футбол•26/01/2026 14:57 «МЮ» расправил крылья: неужели команда Каррика ворвется в чемпионскую гонку АПЛ?

Футбол•27/01/2026 15:48 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Футбол•23/01/2026 10:09 Верните мой 2016-й: «Ростов» в ЛЧ, «Динамо» в ФНЛ и ещё топ-8 событий 10-летний давности

Футбол•24/01/2026 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Самое интересное

Футбол•11/12/2025 09:00 Чутье подвело: Игнашевич, Глушаков, Кварацхелия и еще четыре игрока, которых упустил «Локо»

Футбол•10/12/2025 10:53 Убийство «групп смерти»: как ЧМ-2026 уничтожил главную фишку турнира

Игры•09/12/2025 17:20 Football Manager 2026: топ стратегий по работе с молодыми талантами

Бои•09/12/2025 18:11 Два пояса UFC и спасение дивизиона «мухачей»: невероятная карьера Генри Сехудо