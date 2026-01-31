Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжелый выезд, на Дальнем Востоке все время тяжелые матчи. В первом периоде пропустили гол с другой стороны сетки, здорово сработала судейская бригада. Провели хорошие атаки, забили голы. Немного не понравился третий период, где‑то отдали инициативу, разница во времени. Наши удаления ломали игру», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».
«Автомбилист» с 62 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.