Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер прокомментировал слухи вокруг возможного расставания клуба с нападающим Артемием Панариным.

Артемий Панарин globallookpress.com

«Такие вещи вызывают сильные эмоции… Это отстой. Он — движущая сила команды, отличный парень. Но тем не менее у нас есть работа, которую необходимо выполнять. Это часть бизнеса, нам нужно выкладываться и стараться выигрывать матчи», — приводит слова Миллера журналист Питер Бо на своей странице в социальной сети X.

Контракт российского форварда с клубом из Нью-Йорка истекает летом 2026 года и не предусматривает опции продления. Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года.