Российский нападающий Максим Цыплаков высказался о своем переходе из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Нью-Джерси».

Максим Цыплаков перешел в «Нью-Джерси» nhl.com/devils/

«Мне потребовался час, чтобы добраться сюда. Это хорошая возможность для меня. Начало сезона выдалось для меня непростым. То играю, то нет.

Мне нужно помогать ребятам, используя свою физическую силу, свои навыки. Играть жёстко у ворот», — приводит слова Цыплакова журналист Майк Морреале на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне россиянин провел за «Нью-Йорк Айлендерс» 27 матчей, забросив шайбу и сделал голевую передачу.