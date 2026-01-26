Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не получил травму после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером». Об этом сообщил журналист PGH Дэн Кингерски со ссылкой на главного тренера команды Дэна Мьюза.

Евгений Малкин globallookpress.com

«Питтсбург» одержал выездную победу над «Кэнакс» со счётом 3:2, а Малкин отметился заброшенной шайбой. После игры в социальных сетях появилось видео, на котором во время празднования успеха на скамейке запасных россиянин получил удар в плечо от партнёра по команде, после чего упал и скрючился от боли, что вызвало беспокойство болельщиков.

По словам Кингерски, Дэн Мьюз поначалу был несколько удивлён вопросом о состоянии Малкина, однако отметил, что, по его мнению, с нападающим всё в порядке.

В нынешнем сезоне 39-летний хоккеист уже пропустил 15 матчей из-за травмы. Всего Малкин провёл 36 игр, набрав 40 очков (13 шайб и 27 передач), и является вторым бомбардиром «Питтсбурга».