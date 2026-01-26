Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о переходе канадского нападающего Райана Спунера в команду.

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

«По Спунеру ничего говорить не буду, вообще говорить ничего не буду.

У нас романтиков в команде слишком много. И ещё один романтик к нам присоединился, нам нужны другие хоккеисты, не знаю, что он будет у нас делать», — сказал Квартальнов на пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ).

В нынешнем сезоне Спунер выступал за «Шанхайских Драконов», где провел 31 матч, забросил 5 шайб и сделал 15 голевых передач.