«Юта» одержала победу над «Нэшвиллом» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев голы записали на свой счет Стивен Стэмкос на 3-й минуте и Джонатан Маршессо на 36-й минуте.

У «Юты» шайбы забросили Клейтон Келлер на 23-й минуте, Майкл Карконе на 25-й минуте, Кайлер Ямамото на 28-й минуте, Барретт Хэйтон на 51-й и Джон-Джейсон Петерка на 58-й минуте.

Российский защитник гостей Михаил Сергачев оформил 3 голевые передачи.

После этого матча «Юта» занимает 5-е место в таблице Запада с 58-ю очками в активе. «Нэшвилл» — на 11-й строчке с 52 баллами.