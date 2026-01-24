Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о поражении в матче с минским «Динамо» (1:6).

Митч Лав globallookpress.com

«Тяжелая игра. Первые два броска — два гола. После этого многие расстроились. У нас уязвимое положение, но, как я сказал ребятам после матча, нужно поддерживать друг друга и двигаться дальше. Никогда не виню вратаря в пропущенных шайбах, потому что это череда ошибок.

Я очень рад находиться здесь. Да, это не тот старт, который я хотел видеть. Арена в Минске замечательная. В какой‑то момент хотелось, чтобы было потише, но атмосфера и болельщики тут невероятные.

Я до сих пор изучаю, кто есть кто, кто какую игру привносит в команду, общаюсь с персоналом. Это ежедневный процесс, будем работать и улучшать моменты. Понимаю, что времени мало, но мы будем работать.

Всегда легко смотреть на турнирную таблицу и расстраиваться от того, на каком месте ты находишься. Но мне важен процесс, будем работать над собой, игроки к этому готовы. Если мы хотим попасть в плей‑офф, нам нужно показывать хоккей лучше, чем тот, который мы увидели в прошедшем матче», — приводит слова Лава «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» располагается на 2-й строчке Запада с 65-ю очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й позиции с 43 баллами.