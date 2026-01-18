Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился эмоциями после хет-трика в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда» globallookpress.com

«Всех с победой. Интересная, конечно, игра получилась, нападающие немного на меня поиграли. Бросал — попадал.

Хочется отметить Костю Окулова, припомнил мне, что я ему не отдал в матче с Сибирью, а в этом матче отдал мне передачу и подколол после игры. Всех с хорошей победой, спасибо за поддержку», — сказал Шарипзянов в своем Telegram‑канале.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Авангард» 43 матча, забросил 17 шайб и сделал 29 голевых передач.