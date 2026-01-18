В Челябинске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между местным клубом «Трактор» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой команды из Омска со счетом 5:2.

Дамир Шарипзянов globallookpress.com

Уже на 11-й минуте капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов открыл счет после передачи Джозефа Чеккони. Спустя несколько минут Александр Кадейкин сравнял счет.

Во втором периоде «Авангард» забросил три шайбы, не позволив сопернику ответить. Авторами голов стали Максим Лажуа, Майкл Маклауд и снова Дамир Шарипзянов, забивший свой дубль. В последней трети матча Шарипзянов отметился еще одной шайбой. За «Трактор» один гол забил Андрей Светлаков.

Таким образом, «Авангард» одержал третью победу над «Трактором» в текущем сезоне.