Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (1:2).

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Игра оставила двоякое впечатление. Естественно, в конце видишь результат — поражение при такой поддержке и определенных ожиданиях. К сожалению, игра такая, которая на прощает слабости, но в целом я поблагодарил ребят за третий период. Понятно, что "Сочи" старался удержать счет, но энергетика и желание преломить матч подкупает. Если хочешь играть стабильно и правильно, это надо делать в каждом отрезке. Это непросто, но это удел профессионалов, которые должны выходить и делать результат. Соперника с победой.

Не хочется сыпать соль на рану, но ты не забываешь те матчи, которые проиграл крупно команде, которая находится на дне турнирной таблицы. Эти вещи были сказаны перед игрой, как и то, что соперник крупно проиграл в Магнитогорске и будет делать всё возможное, чтобы реабилитировать себя. К сожалению, не до всех дошло. Не хочется тыкать пальцем.

Вратарь соперника сыграл блестяще. Видно, надо более глубоко анализировать, более четко доносить, чтобы игра было более целостной, чтобы был инстинкт победителя. Результат разочаровал, но по броскам, по рисунку была не самая плохая игра», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

В активе СКА осталось 53 очка. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Сочинцы с 34 баллами идут десятыми.