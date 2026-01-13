«Шанхайские Драконы» намерены назначить Илью Воробьева на должность главного тренера, как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Илья Воробьев globallookpress.com

Следует отметить, что сегодня, 13 января, команду покинул канадский специалист Жерар Галлан из-за проблем со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» является Майк Келли.

Ранее Илья Воробьев работал в ЦСКА в сезоне 2024/2025. Под его руководством магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Гагарина в 2016 году, а также доходил до финала плей-офф КХЛ в 2017 и 2022 годах.