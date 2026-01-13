Бывший главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан дал свое первое интервью после ухода из китайского клуба.

Жерар Галлан
Жерар Галлан globallookpress.com

«К сожалению, в последние недели самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности.  В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост.  Мы посовещались с руководством и расстались друзьями.  Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент», — цитирует слова канадского специалиста пресс-служба клуба.

Сегодня, 13 января, стало известно, что 61-летний Галлан решил уйти из «Шанхайских Драконов» из-за плохого здоровья.  Командой теперь будет руководить Майк Келли.  Во главе китайского клуба Галлан находился с начала этого сезона.