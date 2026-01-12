«Сибирь» и «Амур» совершили обмен игроками. В Новосибирск перешел нападающий Илья Талалуев, а в обратном направлении — Иван Чехович. Контракт с Талалуевым будет действовать до конца сезона 2026/2027, как сообщила пресс-служба «Сибири».

Илья Талалуев globallookpress.com

Талалуев начал свою карьеру в КХЛ за «Спартак» 21 ноября 2017 года в матче с «Автомобилистом». В сезоне 2022/2023 он стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика». В мае 2024 года его обменяли в «Амур».

За время выступлений в КХЛ Талалуев провёл 316 матчей и набрал 104 очка, забросив 50 шайб и отдав 54 голевые передачи.

Чехович был выбран на драфте НХЛ в 2017 году в седьмом раунде под 212-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс» и провел в системе команды четыре сезона. В 2020 году он дебютировал в НХЛ, сыграв четыре матча и отдав один голевой пас.

Чехович начал карьеру в КХЛ в 2020 году, выступая за «Торпедо». Также он играл за «Локомотив», «Витязь», «Шайнхайских Драконов» и «Сибирь». За 300 матчей в КХЛ он набрал 149 очков, забросив 74 шайбы и отдав 75 голевых передач.