Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1).

«Далеко не лучшая наша игра.  Можно сказать, что второй период был худшим в этом сезоне.  Но один из лучших третьих периодов.  Вовремя забили, сыграли самоотверженно.

Роман Канцеров мог сыграть и сегодня.  Он рвался в бой, но когда организм борется с болезнью, нет ничего хорошего от перенапряжения.  Мы поберегли Рому.  Впереди сложные длинные отрезки.  Это регулярный чемпионат — здесь выигрывать кровь из носу, жертвуя хоккеистами, мы не будем.  У нас есть длинная скамейка, дали Роме отдохнуть.  Может быть, он выйдет уже на следующую игру», — цитирует Разина сайт КХЛ.

После этого матча «Металлург» располагается на 1-й позиции в таблице Востока с 68-ю очками в активе.  В следующем поединке команда сыграет против СКА 10-го января.