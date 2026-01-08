Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1).

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Далеко не лучшая наша игра. Можно сказать, что второй период был худшим в этом сезоне. Но один из лучших третьих периодов. Вовремя забили, сыграли самоотверженно.

Роман Канцеров мог сыграть и сегодня. Он рвался в бой, но когда организм борется с болезнью, нет ничего хорошего от перенапряжения. Мы поберегли Рому. Впереди сложные длинные отрезки. Это регулярный чемпионат — здесь выигрывать кровь из носу, жертвуя хоккеистами, мы не будем. У нас есть длинная скамейка, дали Роме отдохнуть. Может быть, он выйдет уже на следующую игру», — цитирует Разина сайт КХЛ.

После этого матча «Металлург» располагается на 1-й позиции в таблице Востока с 68-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против СКА 10-го января.