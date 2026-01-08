Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:1).

Напомним, что в этом поединке Кузнецов дебютировал за уфимскую команду. Форвард отметился результативной передачей.

«Как оценю первый матч за "Салават Юлаев"? Выиграли — это самое главное. Задача была ничего не испортить, постараться влиться и играть на команду. В принципе, даже удалось побаловаться немного в третьем периоде, что очень важно, потому что нужно получать удовольствие от игры.

Как влился в первую бригаду большинства? Всегда есть, над чем работать и к чему стремиться. Не так легко влиться в четвёрку и быть пятым, когда ни разу не играл. Нужно пару матчей, чтобы прочувствовать, кто как играет.

В прошлом году играли с Демидовым, сейчас — с Жаровским? Сегодня молодое звено показало, что за счёт сыгранности можно играть с шайбой. Надо добавить в обороне, чтобы меньше играть в нашей зоне. Я не любитель хвалить на публику, но было приятно сегодня играть, ребята талантливые, не стали перестраиваться, это самое главное.

Как проходит адаптация в Уфе? Всё хорошо, снял квартиру через дорогу, хожу пешком. Главное, что атмосфера расслабленная, очень легко было влиться в коллектив», — цитирует Кузнецова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, что форвард перешел в уфимский клуб по ходу нынешнего сезона из «Металлурга» Мг.

«Салават Юлаев» располагается на 7-й позиции в таблице Востока с 42 очками в активе после 43-х сыгранных матчей.