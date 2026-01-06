Тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о своем решении покинуть «Трактор», где он начинал сезон в качестве помощника Бенуа Гру.

Рафаэль Рише globallookpress.com

«Собирался ли работать в "Тракторе" до конца сезона? Не совсем… Когда Гру ушел, мне предложили именно в качестве главного тренера довести "Трактор" до конца сезона. Но я сразу же попросил, чтобы мне дали время, те самые три недели до паузы в чемпионате, а потом уже оценить, как все идет. Потому что все-таки верю, в жизни, чтобы преуспеть, необходима, во-первых, сама возможность, но также важно, чтобы эта возможность появилась в правильное время, в нужное время. В Челябинске как раз возможность была, но время, на мой взгляд, неподходящее.

И вы решили уйти? Да, как я уже сказал, было неподходящее время для реализации возможности. Тут все сводится в конечном счете к уважению. Там был великолепный коллектив, отличные люди, у нас были превосходные отношения, но понял, если бы я остался во главе "Трактора", команда бы не смогла полностью реализовать свой потенциал», — цитирует Рише «Чемпионат».

Рише работал в тренерском штабе Гру в «Тракторе» с лета 2024-го до ноября 2025-го года. В сезоне-2024/2025 челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили ярославскому «Локомотиву».

После ухода Гру, Рише стал исполняющим обязанности главного тренера до декабря прошлого года, но впоследствии ушел в тренерский штаб «Авангарда» под руководством Ги Буше.