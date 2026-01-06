Сборная Латвии назвала имена 25 хоккеистов, которые примут участие на Олимпийских играх 2026 года.
Вратари: Артур Шилов («Питтсбург», НХЛ), Элвис Мерзликин («Коламбус», НХЛ), Кристерс Гудлевскис («Фиштаун Пингвинз», Германия);
Защитники: Увис Балинскис («Флорида Пантерз», НХЛ), Кристианс Рубинс («Пльзень», Чехия), Кристапс Зиле («Либерец», Чехия), Янис Якс, Робертс Мамчич (оба — «Карловы Вары», Чехия), Ральфс Фрейберг («Витковице», Чехия), Оскар Цыбульскис («Хернинг», Дания), Альбертс Шмитс («Юкурит», Финляндия);
Нападающие: Родриго Аболс («Филадельфия», НХЛ), Рудольф Балцерс («Цюрих», Швейцария), Каспарс Даугавиньш («Кассель Хаскис», Германия), Земгус Гиргенсонс («Тампа-Бэй», НХЛ), Теодор Блюгерс («Ванкувер», НХЛ), Эдуард Тралмакс («Гранд Рапидс», АХЛ), Сандис Вилманис («Шарлотт», АХЛ), Данс Лочмелис («Провиденс», АХЛ), Робертс Букартс («Фельдкирх», Австрия), Ренарс Крастенбергс («Оломоуц», Чехия), Оскар Батня («Лахти», Финляндия), Мартиньш Дзеркалс («Спарта», Чехия), Эрик Матейко («Херши», АХЛ), Харальд Эгле («Карловы Вары», Чехия).
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.