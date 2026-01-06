Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Сборная Латвии назвала имена 25 хоккеистов, которые примут участие на Олимпийских играх 2026 года.

1.98

Прогнозы•Завтра 14:00 Шанхайские Драконы — Амур. Прогноз и ставка На территории «Драконов» вновь будет событийно

Хоккей•Сегодня 14:54 «Металлург Мг» — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 14:09 МЧМ-2026: первое с 2012 года золото Швеции, крах североамериканцев

Хоккей•Вчера 16:40 «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 09:28 Неделя КХЛ: Спад «Динамо», перфоманс в Нижнем, локальные неудачи «Амура»

Главные темы сейчас

Хоккей•Вчера 08:44 Кузнецов своего счастья: почему Евгений меняет «Металлург» на «Салават»

Хоккей•29/12/2025 09:58 Неделя КХЛ: «Барыс» выпал из зоны плей-офф, «Динамо» Минск возглавило Запад

Хоккей•23/12/2025 22:09 МЧМ-2026: чего ждать от турнира в Сент-Поле и Миннеаполисе?

Хоккей•22/12/2025 10:58 Неделя КХЛ: Яркий «Металлург» Мг, проблемы «Шанхайских Драконов», борьба «Сибири»

Хоккей•16/12/2025 19:55 Большому кораблю — большое плаванье: Тамбиев не оправдал ожидания «Адмирала»

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•27/11/2025 10:20 Главный триумф. Абидаль, Гутьеррес, Роббен и еще четыре игрока, победивших болезнь

Игры•26/11/2025 19:49 FC 26: насколько оправданы жесткие оценки футсима?

Футбол•26/11/2025 14:31 «Он не будет копировать Пепа». Почему Компани — идеальный кандидат на пост тренера «Ман Сити»

Футбол•25/11/2025 15:51 От Кантона и Кану до Мане и Холанна: 10 величайших хет-триков в истории АПЛ