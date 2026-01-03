В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 5:2.

Данила Юров globallookpress.com

В составе победителей шайбы смогли забросить Данила Юров, который сделал дубль, Кирилл Капризов, Яков Тренин и Нико Штурм.

Беккетт Сеннеке и Трой Терри отличились за хозяев льда.

«Миннесота» (57 очков) идет третьим на «Западе». «Анахайм» с 45 баллами занимает шестое место.

В другой игре «Сиэтл» в гостях в серии буллитов победил «Ванкувер» — 4:3.

Кайл Флери, Чандлер Стивенсон и Бен Майерс стали авторами заброшенных шайб за «Сиэтл». Джейк Дебраск, Кифер Шервуд и Линус Карлссон забили за хозяев.

«Сиэтл» с 43 очками идет седьмым в Западной конференции. «Ванкувер» (36) — предпоследний.