Клуб КХЛ «Барыс» на своем сайте объявил о продлении контрактов с пятью хоккеистами.

Кирилл Панюков globallookpress.com

Ими стали:

— Кирилл Панюков подписал новое одностороннее соглашение до 31 мая 2026 г.;

— Ансар Шайхмедденов — одностороннее до 31 мая 2027 г.;

— Всеволод Логвин — двухстороннее до 31 мая 2028 г.;

— Семен Симонов — двустороннее до 31 мая 2028 г.;

— Алихан Омирбеков — одностороннее до 31 мая 2028 г. «, — сказано в сообщении пресс-службы казахстанского клуба.

Сейчас "Барыс" с 36 очками после 42 матчей идет девятым на "Востоке". Следующий матч команда проведет 6 января в гостях против "Торпедо".