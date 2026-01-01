Клуб КХЛ «Барыс» на своем сайте объявил о продлении контрактов с пятью хоккеистами.
Ими стали:
— Кирилл Панюков подписал новое одностороннее соглашение до 31 мая 2026 г.;
— Ансар Шайхмедденов — одностороннее до 31 мая 2027 г.;
— Всеволод Логвин — двухстороннее до 31 мая 2028 г.;
— Семен Симонов — двустороннее до 31 мая 2028 г.;
— Алихан Омирбеков — одностороннее до 31 мая 2028 г. «, — сказано в сообщении пресс-службы казахстанского клуба.
Сейчас "Барыс" с 36 очками после 42 матчей идет девятым на "Востоке". Следующий матч команда проведет 6 января в гостях против "Торпедо".