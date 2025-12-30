Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Думаю, была хорошая игра. Единственное, упустили преимущество в два гола. Это небольшой минус нам. Но в овертайме забили. Удаления решили в общем. Не нужно было отдавать при игре в три на пять. Тут надо немножко терпеть и сыграть чуть попроще. Опять таки, получили удаление в конце. Таки мелочи важны, когда играешь на выезде. Сегодня получилось то, что планировали. Сегодня дошло. Иногда не доходит до игроков, иногда соперник не дает. Сегодня и соперник чуть дал, и момент везения был, и ребята старались выполнить те вещи, которые говорили.

Игра переворачивается очень быстро. Из‑за обрывов, потерь невынужденных, удалений. Вот не было у Сереги Кузнецова никакого резона так играть. Никакой грубости там не было, просто наш игрок так сыграл. Может, соперник его вывел, но надо было потерпеть. Такие вещи переворачивают игру.

Каково выиграть в Уфе впервые за девять лет? Сегодня победили. Рано или поздно это случается. Ждали долго.

Почему стоял Демченко? Были ли мы уверены в победе? По вратарям у нас своя система. Не привязываемся. У нас два хороших голкипера. Лига сейчас в целом очень интересная, результаты могут быть совсем непредсказуемые. Загадывать, что мы обязательно обыграем кого‑то… Такого точно не было. Готовились к серьезной игре. Тут команда играет в атаку», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 57 очками занимает первое место в Западной конференции.