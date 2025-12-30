Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Думаю, была хорошая игра.  Единственное, упустили преимущество в два гола.  Это небольшой минус нам.  Но в овертайме забили.  Удаления решили в общем.  Не нужно было отдавать при игре в три на пять.  Тут надо немножко терпеть и сыграть чуть попроще.  Опять таки, получили удаление в конце.  Таки мелочи важны, когда играешь на выезде.  Сегодня получилось то, что планировали.  Сегодня дошло.  Иногда не доходит до игроков, иногда соперник не дает.  Сегодня и соперник чуть дал, и момент везения был, и ребята старались выполнить те вещи, которые говорили.

Игра переворачивается очень быстро.  Из‑за обрывов, потерь невынужденных, удалений.  Вот не было у Сереги Кузнецова никакого резона так играть.  Никакой грубости там не было, просто наш игрок так сыграл.  Может, соперник его вывел, но надо было потерпеть.  Такие вещи переворачивают игру.

Каково выиграть в Уфе впервые за девять лет?  Сегодня победили.  Рано или поздно это случается.  Ждали долго.

Почему стоял Демченко?  Были ли мы уверены в победе?  По вратарям у нас своя система.  Не привязываемся.  У нас два хороших голкипера.  Лига сейчас в целом очень интересная, результаты могут быть совсем непредсказуемые.  Загадывать, что мы обязательно обыграем кого‑то… Такого точно не было.  Готовились к серьезной игре.  Тут команда играет в атаку», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 57 очками занимает первое место в Западной конференции.