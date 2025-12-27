Сборная Канады установила антирекорд по количеству пропущенных шайб в победном матче молодёжного чемпионата мира. Об этом сообщил TSN StatsCentre. 27 декабря канадцы пропустили пять шайб от сборной Чехии.

Сборная Канады по хоккею globallookpress.com

Ранее Канада также пропускала по пять шайб в победных матчах молодёжного чемпионата мира от России (дважды), Швейцарии, США и Финляндии. Этот антирекорд теперь пополнился игрой против Чехии.

Матч молодежного чемпионата мира по хоккею — 2026 между сборными Чехии и Канады состоялся 26–27 декабря. Игра прошла на «3М Арена Мариуччи» в Сент-Поле, штат Миннесота, США. Канадцы одержали победу со счетом 7:5.