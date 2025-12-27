Сборная Канады установила антирекорд по количеству пропущенных шайб в победном матче молодёжного чемпионата мира. Об этом сообщил TSN StatsCentre. 27 декабря канадцы пропустили пять шайб от сборной Чехии.
Ранее Канада также пропускала по пять шайб в победных матчах молодёжного чемпионата мира от России (дважды), Швейцарии, США и Финляндии. Этот антирекорд теперь пополнился игрой против Чехии.
Матч молодежного чемпионата мира по хоккею — 2026 между сборными Чехии и Канады состоялся 26–27 декабря. Игра прошла на «3М Арена Мариуччи» в Сент-Поле, штат Миннесота, США. Канадцы одержали победу со счетом 7:5.