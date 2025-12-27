Нападающий «Шанхайских Драконов» Кирилл Рассказов рассказал о своем положении в китайском клубе.

Кирилл Рассказов globallookpress.com

«Я стараюсь быть полезным на каждом участке поля и стараюсь получать удовольствие от хоккея.

Давит или мотивирует фактор пробного контакта? Вы знаете, я правда стараюсь об этом не думать, а максимально концентрироваться на каждой смене и каждом игровом эпизоде. Если об этом думать, можно потерять концентрацию. Поэтому я думаю, что этого не стоит делать», — цитирует Рассказова «Спорт-Экспресс».

Ранее «драконы» подписали с форвардом просмотровый контракт, за два матча на счету Рассказова победный буллит и заброшенная шайба за две встречи.