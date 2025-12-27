Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк прокомментировал поражение своей команды от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Напряженная игра. Приятно было забить несколько голов и показать уверенную игру в третьем периоде. Но опять же, мы слишком много времени проводим в своей зоне и предоставляем сопернику слишком много возможностей. Нам просто нужно вернуться к простоте и правильно играть все 60 минут, чтобы одерживать победы.

Много удалений у команды? Я не думаю, что кто‑то специально выходит на лед, чтобы получить штраф. Такие вещи случаются в играх, никто не пытается как можно скорее отправиться на скамейку штрафников, но в конце концов нам нужно быть умнее, чтобы искоренить этот недочет», — цитирует Калинюка «Матч ТВ».

«Драконы» с 39 очками занимают 9-е место в Западной конференции