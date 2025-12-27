По информации инсайдера НХЛ Пьера Лебрюна, опубликованной на сайте The Athletic, российский форвард Егор Чинахов может перейти из «Коламбус Блю Джекетс» в «Сан-Хосе Шаркс» в результате обмена.
Лебрюн отметил, что Чинахов еще до начала сезона выражал желание сменить клуб, но его просьба тогда не была удовлетворена. После того как «Коламбус» подписал Мэйсона Марчмента, положение Чинахова в команде стало неопределенным.
Учитывая возраст Егора, Лебрюн считает, что он будет полезен для молодой команды «Сан-Хосе», так как имеет потенциал стать ценным игроком в будущем. В текущем сезоне Егор Чинахов сыграл за «Коламбус» 29 матчей и набрал шесть очков (три шайбы и три передачи).