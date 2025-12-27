По информации инсайдера НХЛ Пьера Лебрюна, опубликованной на сайте The Athletic, российский форвард Егор Чинахов может перейти из «Коламбус Блю Джекетс» в «Сан-Хосе Шаркс» в результате обмена.

Егор Чинахов globallookpress.com

Лебрюн отметил, что Чинахов еще до начала сезона выражал желание сменить клуб, но его просьба тогда не была удовлетворена. После того как «Коламбус» подписал Мэйсона Марчмента, положение Чинахова в команде стало неопределенным.

Учитывая возраст Егора, Лебрюн считает, что он будет полезен для молодой команды «Сан-Хосе», так как имеет потенциал стать ценным игроком в будущем. В текущем сезоне Егор Чинахов сыграл за «Коламбус» 29 матчей и набрал шесть очков (три шайбы и три передачи).