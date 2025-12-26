Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от СКА (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Настрой — но что настраивать на хорошего соперника? Провели пару хороших матчей… Но нам еще, чтобы стать большой и солидной командой, надо научиться играть на своем состоянии. Когда ты подустал, погулял и нужно было сыграть чуть проще. А мы перестали двигаться, делали очень много ошибок в средней зоне и дали сопернику просто заходить в зону, делать много непозволительных вещей.

Откуда взялись ошибки при пропущенных шайбах? Если бы меня послушали правильно, то мы бы не доводили до этих вещей. Но мы сегодня были чуть‑чуть не теми, как мы хотим видеть команду. Сегодня было очень мало движения. Я скептически отношусь к статистике. Но она показала, что по движению у нас была самая‑самая худшая игра. Бегать надо, бегать!» — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 53 баллами занимают второе место в Западной конференции.