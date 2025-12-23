Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«Мы выдержали натиск хозяев в начале матча, когда было много моментов у наших ворот, и быстро накатывал соперник. Наш вратарь очень помог, здорово отыграл. Во втором периоде мы реализовали свои моменты, забили хорошие голы и контролировали ход игры. Хотел бы поздравить Женю Аликина с сухарем, а всю команду — с хорошим матчем. И у нашего клуба был день рождения, 79 лет. Я поздравляю всех болельщиков, клуб и ребят с этой датой.

Какой момент в игре стал переломным? Возможно, наш второй гол. Он получился хорошим, после классной передачи. Там было четкое завершение. При счете 2:0 мы стали больше контролировать игру.

Разбирали ли отдельно большинство "Сибири"? Мы разбираем, да — как и по каждому сопернику. Сегодня здорово отработали бригады меньшинства. Мы там сделали новые сочетания, но парни правильно действовали против соперника. Ну и вратарь здорово отбивал эти броски, которые в основном шли от Тэйлора Бека», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 45 очками занимает 4-е место в Восточной конференции.