Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (0:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Сложно такие матчи комментировать. Конечно, мы проиграли с крупным счетом, да еще и дома. Очень тяжело приходить потом на пресс‑конференцию и что‑то говорить.

«Нелегкие такие шайбы получили, особенно первые три. Это наши недоработки. Смена, ошибка, третья — тоже системная ошибка. А дальше уже ребята не поверили, что можно вытащить такую игру. Мы попытались немного перекрутить состав — но, к сожалению, шайба совсем не шла уже.

Какая шайба "Автомобилиста" стала ключевой? Наверное, первая. Если мы ни одной в ответ не забили. Они все ключевые. Мы сейчас с ребятами обсудим все эти шайбы. Мы это отрабатываем, но сегодня концентрация их подвела. Особенно когда соперник забрасывал первые три шайбы. Четвертая — меньшинство, и там тоже есть моменты, о которых мы говорили. Пятая — это уже от шлема залетела», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 30 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.