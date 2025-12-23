Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (0:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Сложно такие матчи комментировать.  Конечно, мы проиграли с крупным счетом, да еще и дома.  Очень тяжело приходить потом на пресс‑конференцию и что‑то говорить.

«Нелегкие такие шайбы получили, особенно первые три.  Это наши недоработки.  Смена, ошибка, третья — тоже системная ошибка.  А дальше уже ребята не поверили, что можно вытащить такую игру.  Мы попытались немного перекрутить состав — но, к сожалению, шайба совсем не шла уже.

Какая шайба "Автомобилиста" стала ключевой?  Наверное, первая.  Если мы ни одной в ответ не забили.  Они все ключевые.  Мы сейчас с ребятами обсудим все эти шайбы.  Мы это отрабатываем, но сегодня концентрация их подвела.  Особенно когда соперник забрасывал первые три шайбы.  Четвертая — меньшинство, и там тоже есть моменты, о которых мы говорили.  Пятая — это уже от шлема залетела», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 30 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.