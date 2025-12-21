Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:0 Б).

Владислав Подъяпольский — голкипер московского «Динамо» globallookpress.com

«Насколько сложно было возвращаться в игровой ритм после длительной паузы из-за болезни? Команда помогла, хорошо отыграла в обороне, ловили шайбы на себя. После болезни было тяжеловато, но с каждой игрой все будет лучше.

Насколько сильно изменилась игра после прихода Козлова на пост главного тренера? Все ребята и защитники стараются выполнять установку. Просто так получается, что хорошо отрабатывают и нет большого количества опасных моментов», — цитирует Подъяпольского СЭ.

После этого матча московское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют против минского «Динамо» 23-го декабря.