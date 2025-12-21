Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ХК «Сибирь»
ХК «Сибирь» globallookpress.com

«Мы довольны результатом.  Довольны, что после тяжелого поражения ребята собрались и в нужный момент выстояли, забили голы и победили.  Постарались сыграть без удалений, что и произошло.  Удерживать победный счет установки не было.  Но в третьем периоде получилась глупая ошибка, ребята начали нервничать.  Хотели целенаправленно играть в свой хоккей и в чужой зоне, и в своей, но все равно оглядывались на победный счет.

Не то что ребятам не хватает уверенности.  Но с сильным соперником нет напряжения, потому что от нас не ждут от нас победы.  А вот в таких "стыковых" играх все понимают, чего от них ждут.  Тут эмоциональный фон их сковывает», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 30 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.