Тренер Леонид Тамбиев высказался по поводу своей отставки из клуба КХЛ «Адмирала».

«Сразу после матча с "Локомотивом", в раздевалке произошло увольнение. Зашел Алексей Андреевич Ан (генеральный директор клуба) и все объявил. Честно, я такого не ожидал.

Между нами не было никакого конфликта, мы нормально общались. У меня была своя зона ответственности, у гендиректора своя. Он принял такое решение. Формулировка… Всё ведь определяет результат. Четыре игры проиграли дома, из зоны плей-офф выпали, наверное, он решил, что я не справляюсь. Тут надо у него спрашивать, почему он принял такое решение. Это реакция на домашнюю серию», — сказал Тамбиев «Чемпионату».

6 декабря тренер был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым.