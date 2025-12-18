Тренер Леонид Тамбиев высказался по поводу своей отставки из клуба КХЛ «Адмирала».

«Сразу после матча с "Локомотивом", в раздевалке произошло увольнение.  Зашел Алексей Андреевич Ан (генеральный директор клуба) и все объявил.  Честно, я такого не ожидал.

Между нами не было никакого конфликта, мы нормально общались.  У меня была своя зона ответственности, у гендиректора своя.  Он принял такое решение.  Формулировка… Всё ведь определяет результат.  Четыре игры проиграли дома, из зоны плей-офф выпали, наверное, он решил, что я не справляюсь.  Тут надо у него спрашивать, почему он принял такое решение.  Это реакция на домашнюю серию», — сказал Тамбиев «Чемпионату».

6 декабря тренер был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». 15 декабря «Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым.