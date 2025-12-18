КХЛ назвала главных тренеров команды World Stars для Матча звезд 2026 года. Эту роль займут Михаил Кравец из «Барыса» и Жерар Галлан из «Шанхай Дрэгонс».

Михаил Кравец globallookpress.com

Под руководством 62-летнего специалиста Кравеца «Барыс» в текущем сезоне-2025/26 провел 36 матчей, одержав 13 побед и потерпев 23 поражения. Его коллега, 62-летний канадец Галлан, с «Шанхай Дрэгонс» в 34 играх выиграл 14 раз и проиграл 20 встреч.

Матч звезд КХЛ-2026 состоится в Екатеринбурге с 6 по 8 февраля. В турнире примут участие четыре команды: KHL Ural Stars, KHL RUS Stars, KHL U23 Stars и KHL World Stars.