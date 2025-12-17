«Колорадо Эвеланш» перехватил инициативу во втором матче на выезде и одолел «Сиэтл Кракен» со счетом 5:3 в очередном туре регулярного чемпионата НХЛ.

Валерий Ничушкин globallookpress.com

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил две результативные передачи. Натан Маккиннон записал на свой счет дубль и ассист. Гости проигрывали 2:3 после второго периода, но в третьем забросили три шайбы подряд.

«Колорадо» добился третьей победы подряд и сохраняет лидерство в сводной таблице НХЛ, набрав 55 очков. «Сиэтл Кракен» занимает 29-ю строчку с 30 баллами в активе