Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«Мы ожидали такого сложного матча. "Амур" — быстрая команда, была пауза. А мы много эмоций отдали в игре с "Ак Барсом". Но это не отговорка, должны были действовать более правильно. Мы должны были играть правильно. Здорово, что мы победили на глазах у своих болельщиков», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.