Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Хорошая по содержанию игра. Ребята молодцы, был хороший настрой, они понимали важность матча. Важная и хорошая победа.

Груз с плеч упал? Не секрет, всегда приятно побеждать, а поражения тяготят. Было видно, что с каждой игрой у нас становилось все меньше ошибок, но главное — динамика.

Как зацепиться за импульс? Так же продолжать работать и готовиться к матчам.

Сотая победа в основное время? Я не знал, но приятно выигрывать в Уфе в качестве главного тренера.

Мысли есть по Хохлачеву, сегодняшняя игра ему плюсик в копилку», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.