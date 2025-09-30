«Шанхайские Драконы» заключили контракт сроком на один год с 28-летним канадским нападающим Остином Вагнером, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Остин Вагнер — мощный, быстрый крайний нападающий, одинаково хорошо играет и в атаке, и в обороне, включая меньшинство. Это опытный форвард, выступавший и в НХЛ, и в Европе, а значит, должен быстро адаптироваться к хоккею КХЛ«, — заявил генеральный менеджер "Шанхайских Драконов" Игорь Варицкий.

Вагнер провёл 178 матчей в НХЛ, где выступал за "Лос-Анджелес Кингз" и "Чикаго Блэкхоукс", набрав 42 очка (23 гола + 19 передач). В сезоне 2024/2025 он играл в АХЛ за "Чикаго Вулвз" и набрал 18 очков (9 голов и 9 передач).