Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о переходе нападающего Александра Хмелевского из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс».

Александр Хмелевский globallookpress.com

«Сложно оценивать всю эту эпопею с уходом Хмелевски, она варилась в собственном соку. Были потуги пригласить игрока. Для Уфы это потеря, а вот станет ли Хмелевски усилением для "Ак Барса", сказать пока сложно. Это покажет только время. Игрок он интересный, но найдут ли ему место, впишется ли он в коллектив. Обстановка-то в "Ак Барсе" непростая», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Ранее «Салават Юлаев» обменял американского форварда в «Ак Барс», получив взамен денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.