«Автомобилист» смог обыграть «Спартак» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимал московскийи одержал победу в серии буллитов со счетом 5:4.

На третьей минуте форвард хозяев Максим Тарасов открыл счет. Восьмая минута — Александр Пашин сравнял для «Спартака». На 13-й минуте Люк Локхарт вывел гостей вперёд. На 30-й минуте Семён Кизимов восстановил равенство.

Во втором периоде Герман Рубцов и Павел Порядин по очереди вывели «Спартак» вперёд — 2:4. На 50-й минуте Рид Буше отыграл один гол. В концовке третьего периода Семён Кизимов вновь сравнял счёт, переведя игру в овертайм.

Победитель в основное и дополнительное время не выявился, и в серии буллитов хозяева были точнее — решающий бросок забил Рид Буше.