«Сочи» уступил «Трактору» в овертайме

потерпел домашнее поражение в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ от челябинского— 3:4

В основное время у гостей отличились Михаил Горюнов-Рольгизер, Степан Горбунов и Сергей Телегин.

За хозяев шайбы забрасывали Даниил Сероух, Денис Венгрыжановский и Матвей Гуськов.

Победу «Трактору» принес французский нападающий Пьеррик Дюбе, забросивший свою шайбу в овертайме.

КХЛ Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1 ) Голы: Горюнов-Рольгизер — 2 (Коромыслов, Ливо), 1:03 — 0:1. Горбунов — 1 (Дэй, Жарков), 8:31 — 0:2. Сероух — 2 (мен., Хафизов, Мачулин), 21:41 — 1:2. Телегин — 1 (Дер-Аргучинцев, Кадейкин), 23:44 — 1:3. Венгрыжановский — 1 (Мачулин), 35:33 — 2:3. Гуськов — 1 (Тянулин, Попов), 46:29 — 3:3. Дюбе — 4 (бол., Ливо, Дронов), 61:03 — 3:4Вратари: Хомченко — МыльниковШтраф: 13 — 4Броски: 28 (9+8+11+0) — 36 (11+13+11+1)

«Трактор» (6 очков) лидирует в Восточной конференции после 5 матчей. «Сочи» (5) идет пятым на «Западе» после четырех игр.