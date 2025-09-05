Кравцов рассказал, почему не продлил контракт с «Трактором»

Нападающийрассказал о своих взаимоотношениях с руководством

«Честно говоря, я не вижу здесь ни правых, ни виноватых. Ситуация сложилась так, как сложилась. Ни на кого зла не держу, надеюсь, и на меня тоже. Желаю только удачи и успехов команде, клубу и городу. Вообще, я не собирался ничего выносить на публику, пока не увидел информацию в интернете.

Были ли мысли покинуть "Трактор"? Нет, абсолютно. Даже не задумывался. Думал, что ближе к плей-офф руководство выйдет на разговор о продлении контракта. Но мне никто не звонил, никаких предложений напрямую не было. Возможно, переговоры велись на другом уровне, но лично со мной этот вопрос никто не обсуждал. И, как мне кажется, тут даже дело заключалось не в деньгах — просто самого разговора не случилось.

Мы заранее договаривались, что к определенной дате должно быть решение. Но к соглашению не пришли. А потом уже был разговор в духе: "Как так? Ты серьезно? ', — приводит слова Кравцова Спорт-Экспресс.

В прошлом году Кравцов выступал за Трактор и вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина.