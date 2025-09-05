ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    Кравцов рассказал, почему не продлил контракт с «Трактором»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор НХЛ Ванкувер Кэнакс
    Нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов рассказал о своих взаимоотношениях с руководством «Трактора».

    Виталий Кравцов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Кравцов

    «Честно говоря, я не вижу здесь ни правых, ни виноватых. Ситуация сложилась так, как сложилась. Ни на кого зла не держу, надеюсь, и на меня тоже. Желаю только удачи и успехов команде, клубу и городу. Вообще, я не собирался ничего выносить на публику, пока не увидел информацию в интернете.

    Были ли мысли покинуть "Трактор"? Нет, абсолютно. Даже не задумывался. Думал, что ближе к плей-офф руководство выйдет на разговор о продлении контракта. Но мне никто не звонил, никаких предложений напрямую не было. Возможно, переговоры велись на другом уровне, но лично со мной этот вопрос никто не обсуждал. И, как мне кажется, тут даже дело заключалось не в деньгах — просто самого разговора не случилось.

    Мы заранее договаривались, что к определенной дате должно быть решение. Но к соглашению не пришли. А потом уже был разговор в духе: "Как так? Ты серьезно? ', — приводит слова Кравцова Спорт-Экспресс.

    В прошлом году Кравцов выступал за Трактор и вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие