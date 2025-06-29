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    Фетисов — об Овечкине: Надо замахнуться на то, чтобы в следующем сезоне взять второй Кубок Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов предположил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин должен попытаться выиграть второй Кубок Стэнли.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Главный рекорд побит, теперь надо замахнуться на то, чтобы в следующем сезоне взять второй Кубок Стэнли, это будет очередное величие. После этого можно сразу и уйти — красиво, с почестями и гордо поднятой головой. Самое главное, чтобы партнеры поддержали и здоровье не подводило.

    Еще цель побить рекорд по общему количеству голов во всех матчах. Эти рекорды будут держаться очень долго, 100 лет, может и больше», — сказал Фетисов «Матч ТВ».

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