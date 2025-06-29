Фетисов — об Овечкине: Надо замахнуться на то, чтобы в следующем сезоне взять второй Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпионпредположил, что нападающийдолжен попытаться выиграть второй Кубок Стэнли.

«Главный рекорд побит, теперь надо замахнуться на то, чтобы в следующем сезоне взять второй Кубок Стэнли, это будет очередное величие. После этого можно сразу и уйти — красиво, с почестями и гордо поднятой головой. Самое главное, чтобы партнеры поддержали и здоровье не подводило.

Еще цель побить рекорд по общему количеству голов во всех матчах. Эти рекорды будут держаться очень долго, 100 лет, может и больше», — сказал Фетисов «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что следующий сезон НХЛ для Овечкина станет последним в карьере.