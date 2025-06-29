«Коламбус Блю Джекетс» заключил контракт с защитником Данте Фаббро

заключил четырехлетний контракт с защитникомна общую сумму 16,5 миллиона долларов (среднегодовой кэпхит — 4,125 миллиона долларов).

27-летний хоккеист присоединился к «Коламбусу» в ноябре 2024 года после того, как был выбран с драфта отказов из «Нэшвилла».

С момента дебюта в НХЛ в сезоне-2018/2019 Фаббро провел 377 матчей за «Нэшвилл» и «Коламбус», набрав 98 очков (25 голов, 73 передачи), при показателе полезности «+29» и 199 минутах штрафа, в среднем проводя на льду 18 минут 36 секунд за игру.

В прошлом сезоне защитник установил личные рекорды по полезности («+20»), трем победным голам, 143 заблокированным броскам и среднему игровому времени 20:54 в 68 матчах за оба клуба.