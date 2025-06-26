Бенн продлил контракт с «Далласом»

Капитанпродлил контракт с клубом, об этом сообщает пресс-служба «звезд».

Нападающий останется в клубе из Техаса до конца сезона-2025/2026.

В минувшем сезоне Бенн провел 80 игр в регулярном чемпионате и набрал 49 (16+33) баллов. В плей-офф он сыграл 18 матчей, отметившись 3 (1+2) баллами.

35-летний форвард выступает на протяжении всей взрослой карьеры за «Даллас». Всего в составе «звезд» Бенн провел 1112 игр, в которых забросил 383 шайбы и отдал 524 передачи. В плей-офф хоккеист сыграл в 102 встречах, в которых заработал 77 (20+57) очков.