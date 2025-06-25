В АКМ заявили, что не планируют заменять «Витязь» в КХЛ

В руководствеотреагировали на информацию, что клуб может заменитьв КХЛ.

«В связи с появившейся информацией о возможной замене клуба "Витязь" командой "АКМ" в Континентальной хоккейной лиге, руководство клуба считает необходимым заявить: В настоящее время клуб не ведет переговоров о занятии места 'Витязя' в КХЛ и не планирует это делать. Ждем на наших матчах!» — передает заявление клуба «АиФ-Тула».

Ранее стало известно, что «Витязь» не примет участия в следующем сезоне КХЛ и прекратит существование из-за недостатка финансирования. В минувшем сезоне подмосковная команда заняла 10-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.