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    В АКМ заявили, что не планируют заменять «Витязь» в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь
    В руководстве ХК АКМ отреагировали на информацию, что клуб может заменить «Витязь» в КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    «В связи с появившейся информацией о возможной замене клуба "Витязь" командой "АКМ" в Континентальной хоккейной лиге, руководство клуба считает необходимым заявить: В настоящее время клуб не ведет переговоров о занятии места 'Витязя' в КХЛ и не планирует это делать. Ждем на наших матчах!» — передает заявление клуба «АиФ-Тула».

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    • Ранее стало известно, что «Витязь» не примет участия в следующем сезоне КХЛ и прекратит существование из-за недостатка финансирования. В минувшем сезоне подмосковная команда заняла 10-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

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