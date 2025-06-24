ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игор ЖезусТанк из «Ботафого», легенда Саудовской Аравии и еще четыре героя первой недели КЧМ
    Все новости спорта

    Десятков: Долги у «Витязя» еще не погашены

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь
    Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал, что подмосковный клуб имеет задолженность перед ним и персоналом.

    Павел Десятков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Десятков

    «Клуб имеет еще задолженность перед всеми работниками, в том числе и передо мной. Долги еще не погашены. На начальной стадии, когда только сезон завершился, ко мне поступали предложения из других клубов. Но у меня была договоренность с "Витязем", и я ждал определенное время от них ответа. У нас был негласный договор, что по продолжению работы все должно быть нормально, и меня так заверяли в руководстве. Сначала ждал от них, потом понимал, что клуб заканчивает свое существование, но надеялся до конца, верил, что все будет нормально», — приводит слова Десяткова ТАСС.

    Ранее стало известно, что «Витязь» не примет участия в следующем сезоне КХЛ и прекратит существование из-за недостатка финансирования. В минувшем сезоне подмосковная команда заняла 10-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» продолжит свой победный сериал
  • «Бенфика» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Выиграет ли «Бока» битву за плей-офф у «Бенфики»?
  • «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Челси» не заметит тунисцев
  • «Эсперанс» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Эсперанс — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие