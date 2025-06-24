Десятков: Долги у «Витязя» еще не погашены

Главный тренеррассказал, что подмосковный клуб имеет задолженность перед ним и персоналом.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Павел Десятков Фото: ХК «Северсталь»

«Клуб имеет еще задолженность перед всеми работниками, в том числе и передо мной. Долги еще не погашены. На начальной стадии, когда только сезон завершился, ко мне поступали предложения из других клубов. Но у меня была договоренность с "Витязем", и я ждал определенное время от них ответа. У нас был негласный договор, что по продолжению работы все должно быть нормально, и меня так заверяли в руководстве. Сначала ждал от них, потом понимал, что клуб заканчивает свое существование, но надеялся до конца, верил, что все будет нормально», — приводит слова Десяткова ТАСС.

Ранее стало известно, что «Витязь» не примет участия в следующем сезоне КХЛ и прекратит существование из-за недостатка финансирования. В минувшем сезоне подмосковная команда заняла 10-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.