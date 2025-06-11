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    «Локомотив» подписал контракт с Холлоуэллом

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    «Локомотив» подписали контракт с канадским защитником Маком Холлоуэллом. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

    Мак Холлоуэлл
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    Мак Холлоуэлл

    «Железнодорожники» подписали соглашение с 26-летним хоккеистом до конца сезона-2025/2026. Для действующих обладателей Кубка Гагарина это первое подписание в межсезонье.

    Практически всю карьеру защитник в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Торонто». На его счету в АХЛ 244 встречи, в которых Холлоуэлл набрал 136 (14+122) очков. В НХЛ игрок провел шесть матчей за «Лифс», отдав две передачи.

    Последние два сезона защитник играл в АХЛ за фармы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбурга».

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