1-й таймВенгрия — ШвецияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная ВенгрииВенгрия — Швеция. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:47
    • Иван Юрич — новый главный тренер «Аталанты»
    Все новости спорта

    Ларионов: Пока рановато говорить, будет ли Радулов в СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Локомотив
    Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал возможный переход нападающего Александра Радулова в клуб из Санкт-Петербурга.

    Игорь Ларионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов

    «Он горящий парень всегда, пример всем. Один из тех, которому не важно, сколько лет. Он всегда играет с душой, сердцем.

    Говорить о том, что он будет здесь или там, пока рановато. Он чемпион, они гуляют по полной программе, отмечают бурно. С другой стороны, у него наверняка есть свои предпочтения. Пока мы это дело не будем трогать», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

    Радулов с 1 июля находится в статусе свободного агента. Последним клубом 38‑летнего нападающего был «Локомотив», в составе которого он выиграл Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей‑офф КХЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянцы окажутся сильнее норвежцев?
  • Норвегия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Лукаку накидает сопернику целую корзину голов?
  • Северная Македония — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Матмуратов финиширует Полпудникова?
  • Полпудников — Матмуратов. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Норвегия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полпудников — Матмуратов
  • Бои
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гибралтар — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мексика — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч США — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Альмерия — Реал Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Канада — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие