Ларионов: Пока рановато говорить, будет ли Радулов в СКА

Главный тренерпрокомментировал возможный переход нападающегов клуб из Санкт-Петербурга.

«Он горящий парень всегда, пример всем. Один из тех, которому не важно, сколько лет. Он всегда играет с душой, сердцем.

Говорить о том, что он будет здесь или там, пока рановато. Он чемпион, они гуляют по полной программе, отмечают бурно. С другой стороны, у него наверняка есть свои предпочтения. Пока мы это дело не будем трогать», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

Радулов с 1 июля находится в статусе свободного агента. Последним клубом 38‑летнего нападающего был «Локомотив», в составе которого он выиграл Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей‑офф КХЛ.