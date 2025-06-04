Генменеджер «Флориды»: Бобровский — профессионал среди профессионалов

Генеральный менеджер «Флориды»высказался об игре голкипера

«Секрет успеха прост. Его подготовка, внимание к деталям и последовательность в том, как он ведет себя каждый день, готовясь к тренировкам, перед игрой и после игры.

Он профессионал среди профессионалов, и я думаю, что каждый игрок скажет вам то же самое. Если вы хотите знать, почему парень успешен, то это из-за того, как он готовится и выполняет свою работу», — приводит слова Зито Daily Faceoff.

В текущем плей-офф 36-летний Бобровский провел 17 матчей, трижды сыграв на ноль и отразив 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2.11.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» начнется 5 июня.