ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасПротивостояние Алькараса и Синнера, загадочный Джокович, кризис Свентек и новый статус Мирры
    Все новости спорта

    Вязовой согласовал продление контракта с «Салаватом Юлаевым»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой продлил контракт с уфимским клубом на два года.

    Семён Вязовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Семён Вязовой

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», его зарплата в следующем сезоне составит около 17 миллионов рублей в год.

    22-летний голкипер в сезоне-2024/25 провёл за «Салават Юлаев» 28 матчей в регулярном чемпионате, одержав 14 побед, и 9 матчей в плей-офф, в которых одержал 4 победы. В регулярке он отразил 93,8% бросков, а в плей-офф — 92,3% при коэффициенте отражённых бросков 2,36.

    Ранее сообщалось об интересе к Вязовому со стороны «Сиэтла», который владеет правами на вратаря в НХЛ. Несмотря на это, Семён пока не торопится переезжать в Северную Америку и продолжает развиваться в КХЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Наполи» чемпионом Италии?
  • «Наполи» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Интеру» нельзя терять очки
  • «Комо» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Матч получится зрелищным
  • «Бетис» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Наполи — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Комо — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бетис — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Завтра в 15:20
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 17:01
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие