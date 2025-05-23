Вязовой согласовал продление контракта с «Салаватом Юлаевым»

Вратарьпродлил контракт с уфимским клубом на два года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», его зарплата в следующем сезоне составит около 17 миллионов рублей в год.

22-летний голкипер в сезоне-2024/25 провёл за «Салават Юлаев» 28 матчей в регулярном чемпионате, одержав 14 побед, и 9 матчей в плей-офф, в которых одержал 4 победы. В регулярке он отразил 93,8% бросков, а в плей-офф — 92,3% при коэффициенте отражённых бросков 2,36.

Ранее сообщалось об интересе к Вязовому со стороны «Сиэтла», который владеет правами на вратаря в НХЛ. Несмотря на это, Семён пока не торопится переезжать в Северную Америку и продолжает развиваться в КХЛ.