Рыбин: Этот чемпионат мира нормальный, почему я не должен его смотреть?

Максим Рыбин Фото: globallookpress.com
«Я смотрю чемпионат мира. Мне неинтересны матчи между Венгрией и Францией, а, например, игра между Канадой и Швецией мне очень понравилась.
Давайте оставим спорт вне политики. Почему я не должен смотреть игры такого уровня? Этот чемпионат мира нормальный. Есть неинтересные игры, а есть интересные», — сказал Рыбин LiveResult.Ru.
Напомним, что в 1/4 финала чемпионата мира Дания сенсационно обыграла Канаду со счетом 2:1. В полуфинале датчане сыграют против Швейцарии, а Швеция встретится с США.