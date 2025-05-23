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    Рыбин: Этот чемпионат мира нормальный, почему я не должен его смотреть?

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады Сборная Швеции Сборная Франции
    Экс-нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о чемпионате мира по хоккею 2025-го года.

    Максим Рыбин
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    Максим Рыбин

    «Я смотрю чемпионат мира. Мне неинтересны матчи между Венгрией и Францией, а, например, игра между Канадой и Швецией мне очень понравилась.

    Давайте оставим спорт вне политики. Почему я не должен смотреть игры такого уровня? Этот чемпионат мира нормальный. Есть неинтересные игры, а есть интересные», — сказал Рыбин LiveResult.Ru.

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    • Напомним, что в 1/4 финала чемпионата мира Дания сенсационно обыграла Канаду со счетом 2:1. В полуфинале датчане сыграют против Швейцарии, а Швеция встретится с США.

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