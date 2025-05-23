Рыбин: Этот чемпионат мира нормальный, почему я не должен его смотреть?

Экс-нападающий клубов КХЛвысказался о чемпионате мира по хоккею 2025-го года.

«Я смотрю чемпионат мира. Мне неинтересны матчи между Венгрией и Францией, а, например, игра между Канадой и Швецией мне очень понравилась.

Давайте оставим спорт вне политики. Почему я не должен смотреть игры такого уровня? Этот чемпионат мира нормальный. Есть неинтересные игры, а есть интересные», — сказал Рыбин LiveResult.Ru.

Напомним, что в 1/4 финала чемпионата мира Дания сенсационно обыграла Канаду со счетом 2:1. В полуфинале датчане сыграют против Швейцарии, а Швеция встретится с США.