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    «Флорида» разгромила «Каролину» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

    «Каролина» — «Флорида»: счет матча 0:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Каролина Харрикейнз
    «Флорида» победила «Каролину» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 5:0. Счет в серии стал — 2-0.

    Андрей Свечников
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    Андрей Свечников

    Сэм Беннетт отметился дублем. Также голы забили Александр Барков, Густав Форслинг и Мэттью Ткачак.

    Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 17 бросков по своим воротам.

    Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков в начале третьего периода вышел на замену. Он отразил 4 из 5 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Второй матч
    «Каролина» — «Флорида» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
    Голы: Форслинг — 1 (Ткачак, Беннетт), 1:17 — 0:1. Ткачак — 4 (Верхэге, Миккола), 11:41 — 0:2. Беннетт — 8 (бол., Верхэге, Родригес), 15:50 — 0:3. Беннетт — 9 (Верхэге, Экблад), 39:21 — 0:4. Барков — 4 (бол., Экблад, Родригес), 53:49 — 0:5Вратари: Андерсен (Кочетков, 40:00) — Бобровский (53:11 — 53:17)Штраф: 4 — 6Броски: 17 (3+4+10) — 21 (5+11+5)

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