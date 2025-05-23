«Флорида» разгромила «Каролину» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

победилаво втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 5:0. Счет в серии стал — 2-0.

Сэм Беннетт отметился дублем. Также голы забили Александр Барков, Густав Форслинг и Мэттью Ткачак.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 17 бросков по своим воротам.

Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков в начале третьего периода вышел на замену. Он отразил 4 из 5 бросков по своим воротам.